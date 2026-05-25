L'Inter celebra il Double ad Appiano: grigliata speciale con tutta la famiglia nerazzurra

Proseguono i festeggiamenti dell' Inter per il double nazionale. Dopo la conquista di scudetto e Coppa Italia, i nerazzurri continuano a festeggiare: prima la festa a San Siro e il corteo in giro per Milano , poi la cena privata con allenatore, squadra e dirigenza, e infine la festa ad Appiano Gentile con tutta la famiglia nerazzurra. Stasera tutti i dipendenti dell'Inter si sono riuniti nel centro sportivo dei nerazzurri insieme alla proprietà, il presidente Marotta, i vari dirigenti e Chivu per una cena di festeggiamento dei trofei conquistati in stagione.

Inter, festa ad Appiano per il double

Questa la nota ufficiale del club sulla serata: "Serata speciale al BPER Training Centre di Appiano Gentile dove la famiglia nerazzurra si è ritrovata insieme alla Proprietà, al Presidente e CEO Giuseppe Marotta, al top management e a mister Cristian Chivu per celebrare la conclusione di una stagione che ha visto la squadra conquistare uno storico Double. Il Centro Sportivo, impreziosito dalla presenza dei due trofei, ha fatto da cornice per una grigliata con protagoniste tutte le realtà del Club con oltre 500 dipendenti e collaboratori. Un appuntamento emozionante che ancora una volta testimonia la sinergia delle varie componenti che ogni giorno lavorano dentro e fuori dal campo per permettere alla Società di raggiungere i traguardi più prestigiosi".