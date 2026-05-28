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giovedì 28 maggio 2026
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Inter, ragione e sentimento

Leggi il commento sulla possibile cessione del figlio d'arte Aleksandar Stankovic, che continua a dividere i tifosi nerazzurri
Ettore Intorcia
1 min
TagsInterAleksandar Stankovic
Inter

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Se anche non ci fossero di mezzo i sentimenti, sarebbe comunque una scelta tremendamente complicata. Dare fiducia a un talento cresciuto in casa o giocare prudente, portando a casa subito 40 milioni per massimizzare il profitto, cioè la plusv

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