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È il giorno di Chivu: oggi la firma per il rinnovo fino al 2028

Ci siamo: il tecnico rumeno metterà nero su bianco il prolungamento con i nerazzurri
Pietro Guadagno
1 min
TagsChivuInter
Inter

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Il giorno di Chivu. Oggi, infatti, a meno di cambi di programma, il tecnico rumeno firmerà il rinnovo del contratto fino al 2028. Gli ultimi dettagli sono stati definiti ieri in occasione della visita di Chiodi, avvocato del tecnico. Insomma, tutto è pronto: manca solo l’ultimo passaggio.

 

Inter, oggi la firma di Chivu sul rinnovo

Completato anche quello, Chivu proseguirà le vacanze. Ovviamente, il suo cellulare rimarrà sempre acceso, in attesa di nuovi aggiornamenti. I contatti con la dirigenza sono più o meno quotidiani. Da questo punto di vista, l’allenatore interista è molto attento e partecipa a ogni decisione. Nel frattempo seguirà anche i Mondiali, a cui partecipano 6 giocatori nerazzurri.

 

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