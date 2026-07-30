MILANO - Nel giorno delle visite mediche di John Stones, in arrivo dal City a parametro zero, l’Inter pensa ancora al grande colpo in difesa. Tra i nerazzurri e Cristian Romero la trattativa è ancora in piedi e apertissima, con distanze minime. Tra Inter e Tottenham si può chiudere intorno ai 40 milioni di euro, nonostante la richiesta degli Spurs di ritoccare leggermente l’offerta.