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Inter-Romero, si tratta: le cifre in ballo

I nerazzurri e gli Spurs possono chiudere intorno a 40 milioni di euro, mentre con il giocatore la distanza è minima: dopo Stones un altro grande colpo in difesa
2 min
TagsRomeroCalciomercato
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MILANO - Nel giorno delle visite mediche di John Stones, in arrivo dal City a parametro zero, l’Inter pensa ancora al grande colpo in difesa. Tra i nerazzurri e Cristian Romero la trattativa è ancora in piedi e apertissima, con distanze minime. Tra Inter e Tottenham si può chiudere intorno ai 40 milioni di euro, nonostante la richiesta degli Spurs di ritoccare leggermente l’offerta.

Inter e Romero, accordo vicino: le cifre

Tra i campioni d’Italia e il centrale argentino, invece, la distanza è molto più ridotta di quanto si pensasse: al momento ballano 500 mila euro, Romero a Londra percepisce uno stipendio da 5,5 milioni di sterline più 0,5 di bonus. Al cambio circa 6,4 milioni di euro: la proposta dell’Inter, dunque, è leggermente inferiore all’ingaggio attuale del calciatore. Con l’entourage del giocatore non ci sarebbero problemi a trovare un’intesa sulle commissioni. La concorrenza principale per l’Inter arriva sempre da Londra, sponda Arsenal, ma sul giocatore c’è anche l’Atletico Madrid. L’arrivo di Romero presuppone a questo punto l’uscita di Pavard.

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