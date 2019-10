Pjanic: "Con Sarri ci divertiamo. E' una Juve da Champions"

"Il mio obiettivo è quello di diventare uno dei migliori giocatori al mondo, non solo in Italia. Questo inizio di stagione super mi ripaga dell'impegno che ci metto quotidianamente". Così il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. "Con Sarri è cambiato il nostro modo di giocare, in campo ci divertiamo e sono convinto che diventeremo sempre più forti con il passare del tempo - ha proseguito il bosniaco -. Contro il Bologna abbiamo sofferto perché delle tante chance costruite siamo riusciti a sfruttarne poche e tenendo la partita aperta si può sempre rischiare qualcosa. Quanto ci vorrà per assorbire appieno il 'sarrismo'? Ci vuole un po' di tempo, anche se già si riesce a vedere tanto delle sue idee, del suo gioco. Miglioreremo con il tempo. L’importante è non avere infortuni, perché avere tutti a disposizione è una cosa importante per raggiungere i nostri obiettivi".

Il momento d'oro che sta vivendo il centrocampista sta permettendo alla Juve di esprimersi al meglio: "Non so se è la fase migliore della mia carriera ma mi sento in forma e in fiducia, nel pieno della mia maturità calcistica. Sto bene, la squadra riesce a esprimersi bene, mi diverto e lo si vede sul campo. Poi, i gol fanno sicuramente piacere, ma quello che mi fa più piacere è che siamo primi in Champions e in campionato. Ora sta a noi restarci ed aumentare il nostro vantaggio sulle inseguitrici".

Gomito in area di De Ligt: l'arbitro non dà il rigore





Pjanic: "Buffon leader della Juve"

Pjanic ha poi parlato di Buffon, decisivo nel finale della partita contro il Bologna con una super parata salva-risultato: "La presenza di Gigi è importantissima, ringraziamo sempre di averlo, è un leader assoluto nello spogliatoio, sul campo, tiene sempre tutti in allerta, ma fa anche parate come quelle di ieri. Non ci stupisce, perché lo vediamo ogni giorno. È il numero uno, credo anche di tutti i tempi".

Chiosa sulla sfida di Champions contro la Lokomotiv Mosca: "L’Europa è l’Europa e in Champions non si deve sottovalutare nessuno. Non sarà semplice perché loro hanno dimostrato anche contro il Bayer Leverkusen e l’Atletico Madrid di fare un buon calcio. Per noi sarà importante prendere i tre punti, per provare ad avvicinarci alla qualificazione".