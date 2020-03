"Coronavirus, Cristiano Ronaldo donerà 5 ventilatori alla sanità di Madeira"

FUNCHAL (Portogallo) – Ancora un bel gesto di Cristiano Ronaldo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: l’asso della Juventus, come rivela ‘A Bola’, donerà cinque ventilatori per la terapia intensiva alla regione di Madeira, isola dove il campione della Juventus è nato. Pedro Ramos, segretario regionale per la Salute e la protezione civile, nel corso di una conferenza stampa ha spiegato che Ronaldo e le autorità sanitarie di Madeira sono già in contatto e la procedura è in corso. L’attaccante della Juve sta trascorrendo questo triste momento a Funchal, nella sua terra natia.