Juve, parla il padre di Higuain: "Rispetterà il contratto"

ROMA - "Si dicono tante cose non vere". Jorge Higuain, papà di Gonzalo, sfrutta i microfoni di LM Neuquen per smentire alcune voci sul figlio, a partire dal tentativo di forzare la rottura con la Juventus: il giocatore, finita la quarantena obbligatoria dopo la positività di Rugani, è volato in Argentina per stare vicino alla madre malata e nei giorni scorsi si è parlato di un confronto teso con la dirigenza bianconera sulla data del rientro. "Gonzalo resterà alla Juve perchè ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà", assicura il padre, lasciando però aperto uno spiraglio davanti all'ipotesi di tornare al River Plate. "Una volta concluso il rapporto con la Juve, prenderà la decisione che vuole perchè il cartellino sarà solo suo. È questa la realtà, è questo quello che succederà a meno che non accadano altre cose. Ma in linea principio non pensa di andare via perchè alla Juve ci tiene e la gente gli vuole bene".

Higuain finalizza una stupenda azione contro il Monaco