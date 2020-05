Juve, Dybala è guarito dal Coronavirus

Paulo Dybala è guarito dal Coronavirus. "L'argentino ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il Covid 19 - ha informato la Juve in un comunicato -. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare".

Anche Matuidi è tornato a Torino

Dybala: "La mia faccia dice tutto"

“La mia faccia dice tutto - scrive su Instagram la Joya con il massimo della soddisfazione -. Finalmente sono guarito dal Covid-19”. Il giocatore aveva annunciato la propria positività al Coronavirus lo scorso 21 marzo. È rimasto sempre a Torino in compagnia della fidanzata Oriana, anche lei malata, e non ha mai smesso di allenarsi. A questo punto Dybala potrà imitare gli altri compagni di squadra che hanno ripreso le sessioni individuali di lavoro alla Continassa.

