Juve, Chiellini: "Finalmente certezza sulla ripartenza. Pronti a regalare tante emozioni"

TORINO - "Finalmente oggi abbiamo una data e la certezza che il campionato riprenderà, è un segnale ulteriore che l’Italia sta ripartendo. Non vediamo l’ora di scendere in campo e di fare quello che più amiamo, certi di poter regalare tante emozioni ai milioni di tifosi che erano in attesa come noi". Così, attraverso i propri profili social ufficiali, il capitano della Juve Giorgio Chiellini ha commentato l'annuncio del ritorno in campo.

Ufficiale: la Serie A riparte il 20 giugno, Coppa Italia il 13 e il 17

Dopo il summit con i vertici del calcio italiano, infatti, il Ministro dello Sport Spadafora ha annunciato che il campionato ripartirà il 20 giugno, più di tre mesi dopo dall'ultima partita (8 marzo 2020) della squadra di Sarri che aveva battuto all'Allianz Stadium l'Inter per 2-0 (di Ramsey e Dybala le reti). Si tornerà però in campo già giorno 13 e 14 con le semifinali di ritorno di Coppa Italia. La Juve affronterà il Milan dopo l'1-1 dell'andata al Meazza del 13 febbraio. La finale si giocherà dopo qualche giorno, il 17, per terminare la competizione prima della ripresa del campionato.

