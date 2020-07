Cristiano Ronaldo si ricarica al sole in vista di Juve-Atalanta

TORINO - Una sconfitta da dimenticare, specie per com'è avvenuta, dopo aver timbrato il cartellino col gol del 2-0 al Milan, che sembrava aver definitivamente spedito la Juve a +10 sulla Lazio, ed una altrettanto importante in programma sabato 11 luglio, all'Allianz Stadium con la super Atalanta dell'ex Gian Piero Gasperini. Cristiano Ronaldo è consapevole di quanto il match sia uno snodo cruciale della stagione e si prepara al meglio per farsi trovare pronto. Il fuoriclasse portoghese ha pubblicato infatti una foto su Instagram che lo immortala, nel giorno libero concesso da Maurizio Sarri, intento a prendere il sole, con la seguente didascalia: "In ricarica".

