Cristiano Ronaldo punta Higuain: “Proverò a battere il record di 36 gol"

TORINO - "Il record di 36 reti in A di Higuain? Se arriva bene ma non mi preoccupo più di tanto, io voglio aiutare la squadra a vincere. Ci proverò ma la cosa importante è vincere il campionato". Così Cristiano Ronaldo dopo la vittoria della sua Juve per 2-1 contro la Lazio. Il portoghese, oggi a segno con una doppietta e giunto a quota 30 reti in campionato, diventa il primo giocatore a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. "I record sono sempre importanti ma è più importante vincere con la squadra - ha precisato Ronaldo ai microfoni di Sky Sport - Ci sono ancora quattro partite e non possiamo rilassarci. Quella di oggi era una partita importante contro una squadra difficile ed è andata bene". (Italpress)

Juve, giovedì il possibile scudetto