Clamoroso Juve, bufera Arthur: il ritiro è a rischio!

TORINO - Caos Arthur. Ci sarà, il brasiliano, al raduno della Juve, previsto (a meno di cambiamenti) il 24 agosto? Per saperlo, bisognerà attendere che il centrocampista risolva la controversia in corso con il Barcellona, irritato (eufemismo) con il suo ormai ex giocatore per non essersi presentato all’appuntamento stabilito dalla società in vista della ripresa della Champions League. Arthur, ceduto ai bianconeri nell’ambito dello scambio con Pjanic, non si è palesato infatti lo scorso 27 luglio per i test anti Covid e la ripresa degli allenamenti, preferendo restare in Brasile e scegliendo di non giocare la coppa, nel ritorno degli ottavi contro il Napoli. Da qui la furia del Barça che ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti. «E’ un atto inaccettabile di indisciplina» aveva tuonato il presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, prevedendo «sicuramente una sanzione pecuniaria» se i motivi di assenza non fossero stati ritenuti giustificati. «Ha mancato di rispetto ai compagni e al club».

Versioni

La questione non sembra ancora essersi ricomposta, anche perchè le versioni sullo stato dell’arte discordano. C’è una lettura più ottimistica, riportata da “La Vanguardia”, che vorrebbe un accordo raggiunto tra le parti, con una «piccola sanzione pecuniaria» a carico del centrocampista. L’intesa non viene però confermata dal quotidiano catalano “Sport”, secondo cui le parti sarebbero ancora lontane dallo stringersi la mano. Il risultato dell’incontro con Eric Abidal, segretario tecnico del Barcellona, non sarebbe stato infatti così soddisfacente. E più la questione si protrae, più il tempo stringe. Tra una settimana, infatti, la Juve si ritroverà per l’inizio dell’era-Pirlo e ancora non c’è certezza che Arthur possa essere subito a disposizione, nonostante la stagione del Barça sia finita, dopo il tonfo storico contro il Bayern, perché fino al 30 agosto è alle dipendenze dal Barcellona. Il braccio di ferro tra le parti è in corso: tutto verte sull’entità della multa che il brasiliano dovrà pagare per riparare il suo comportamento. Il club catalano vorrebbe usare la mano pesante e imporre una sanzione molto salata; gli avvocati di Arthur stanno cercando la mediazione e di portare la società a più miti consigli. La Juve, intanto, osserva e aspetta di capire chi, tra i contendenti, prevarrà. Così da avere un quadro più chiaro sull’arrivo del suo nuovo acquisto.