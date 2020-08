Juve, mercato da urlo: si puntano Suarez e Griezmann

ROMA - La Juve spera di risolvere in fretta la questione Higuain, anche perché ha in canna (almeno) un colpo per rilanciare in grande stile dopo lo choc Lione. Non è periodo di follie, ovviamente, e per questo servirà molta creatività agli uomini mercato e il nodo Higuain non fa che rallentare le operazioni. Dalla Spagna arrivano gli echi del tonfo del Barcellona con il Bayern Monaco e delle sue conseguenze sui blaugrana, tanto che il “Mundo Deportivo” ha accostato addirittura Luis Suarez alla Juve. L’uruguaiano è da tempo un pallino del direttore dell’area tecnica, Fabio Paratici, ma l’operazione appare decisamente complicata proprio per i costi. L’altro catalano in orbita bianconera sarebbe Griezmann, ma il tema è lo stesso che vale per Suarez.

Juve, colpo in canna per l'attacco se parte Higuain

Juve, le alternative a Suarez e Griezmann

Ragionevolmente più abbordabili sono gli altri bomber sotto la lente della Juve. A partire da Zapata (c’è la carta Perin da spendere con l’Atalanta), proseguendo con Milik (ma c’è forte la concorrenza della Roma), Lacazette e Raul Jimenez.