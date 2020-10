Feste e allenamenti: Cristiano Ronaldo è allergico alle restrizioni

La notizia della positivita di Ronaldo al Covid-19 scuote il mondo del calcio. Il campione portoghese, dovra adesso rispettare il protocollo ed il conseguente isolamento previsto. Oltre alla preoccupazione per le condizioni di salute del giocatore, per adesso asintomatico, la Juve teme le possibili ripercussioni legali, e alla Continassa non tira una buona aria. Agnelli aveva infatti pregato i suoi giocatori di non rispondere alla chiamata delle loro nazionali. I giocatori del club bianconero si troverebbero infatti in isolamento fiduciario dal 3 ottobre, a causa della positività di due persone a contatto con la squadra, ma nonostante cio?CR7 è partito per il Portogallo per disputare le gare di Nations League, per di più senza aspettare il doppio tampone negativo richiesto dal protocollo per uscire dall’isolamento fiduciario.

Cristiano Ronaldo e l'allergia alle restrizioni

D’altra parte non è la prima volta che il cinque volte Pallone d’Oro risulta allergico alle restrizioni: già ad inizio aprile, con tutto il mondo ancora chiuso dentro casa dal lockdown, aveva fatto discutere il suo allenamento personalizzato nello stadio del Deportivo Nacional, la squadra della sua citta d’origine. Sempre a Madeira, una decina di giorni più tardi, il campione portoghese era tornato agli onori della cronaca per aver partecipato alla festa di sua nipote nella sala di un ristorante, gesto che denotava un’attenzione se non altro parziale da parte sua.

Ronaldo si allena in campo: tiri in porta nella sua Madeira

Cristiano Ronaldo, stavolta niente eccezioni

Con il recente contagio, il fuoriclasse della Juve sarà adesso costretto a seguire le piu rigorose norme d’isolamento, e questa volta senza possibilità di eccezioni. Il virus, d’altra parte, non guarda in faccia a nessuno, e nemmeno uno dei calciatori piu forti della storia puo aspettarsi degli sconti.