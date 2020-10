"Ronaldo? Parole sbagliate, il tampone è una cosa seria"

NAPOLI - Ha fatto rumore la "presa di posizione" di Cristiano Ronaldo che, su Instagram, aveva scritto "PCR IS BULLSHIT" ("il tampone è una str...") rivelando di sentirsi bene nonostante il risultato del tampone ancora positivo che gli impedirà di sfidare Leo Messi e il Barcellona con la sua Juve. A rimproverare le parole del portoghese, però, è arrivato il prof. Ascierto, medico del "Pascale" di Napoli ma tifoso bianconero, che a Radio Kiss Kiss ha bacchettato Ronaldo: "Non condivido ciò che ha detto! Ha sbagliato ad utilizzare quelle parole. Il tampone resta l’unico modo, oggi, come test molecolare, in grado di darci l’indice di positività di un soggetto. È una cosa seria, non una cavolata”.

Rabbia Ronaldo: "Il tampone è una str..."