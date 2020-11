Juve, Cuadrado: "Cristiano Ronaldo non vedeva l'ora di giocare"

TORINO - Il centrocampista della Juventus, Juan Cuadrado, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Ferencvaros: "Per noi è importante sempre fare risultato, avendo perso l'ultima gara sicuramente avremo ancora più carica e scenderemo in campo con questa consapevolezza". L'esterno colombiano, poi, ha fatto il punto sul momento della Juve: "Siamo in costruzione, stiamo cercando di sviluppare il gioco che sta proponendo il mister e penso che piano piano si iniziano a vedere in campo le cose che stiamo provando. Dobbiamo essere più aggressivi e ancora più squadra quando ad esempio perdiamo palla e la dobbiamo recuperare, stiamo lavorando per fare nel miglior modo possibile la pressione alta. Presto lo faremo molto bene".

"Cristiano Ronaldo è un arma in più"

Rispetto alle ultime uscite Pirlo potrà fare affidamento su Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, è rientrato dopo la positività al Coronavirus e lo ha fatto alla grande siglando una doppietta contro lo Spezia: "Ronaldo è molto contento, non vedeva l'ora di giocare e si è visto quando è entrato nell'ultima partita. È un'arma in più per noi, sappiamo tutto quello che dà alla squadra. È molto contento e fiducioso e questo aiuta anche noi, la professionalità e la voglia di vincere che trasmette sempre è quella che tutti noi dobbiamo avere", ha concluso Cuadrado.