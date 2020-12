Juve, Pirlo: "Domani gioca Morata. Dybala riposerà in vista del derby"

TORINO - Archiviato il discorso qualificazione agli ottavi, la Juve di Pirlo attende la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev con la necessità di vincere per puntare al primo posto nel gruppo G, attualmente appannaggio del Barcellona. Il pareggio con il Benevento ha tolto qualche certezza ai bianconeri e, dopo la partita, Pirlo aveva parlato di mancanza di personalità : "Non credo di aver detto cose così forti dopo la partita di Benevento. Bisogna avere più voglia di raggiungere il risultato, anche con le unghie, e gestire meglio i momenti della partita. Lo so io e lo sanno loro - le parole dell'allenatore bianconero in conferenza stampa - non penso di essere stato duro ma è solo un dato di fatto". Possibile che ci sia spazio per Kulusevski domani: "Da quando è qui ha sempre giocato nello stesso ruolo: sulla trequarti partendo dall'esterno. Ha fatto partite buone, altre meno buone, ma tutti i giovani hanno fatto lo stesso percorso. Sono contento di quello che ci sta portando".

Dybala può essere avvicinato maggiormente all'area avversaria? "Gioca vicino all'attaccante - spiega Pirlo - nella sua indole ha quella di abbassarsi. Gli ripeto tutti i giorni che deve giocare in certi spazi, quando viene a metà campo deve giocare facile per essere lucido vicino all'attaccante". L'argentino però dovrebbe restare a riposo in vista del derby con il Torino: "Tridente? Non penso, Morata sarà squalificato domenica, Paulo ha fatto una partita impegnativa sabato, quindi domani giocherà lo spagnolo e Dybala si preparerà per il derby ". "Pensiamo partita per partita - aggiunge Pirlo - domani avremo la Dinamo e cercheremo di fare una buona partita. Magari chi ha giocato di più ultimamente, come Cuadrado e Danilo, potrebbero avere un turno di riposo".

Pirlo: "Ramsey è una grande scoperta"

Sulle difficoltà della Juve, Pirlo dice: "Non dovrebbero esserci differenze tra campionato e Champions, dovremmo affrontare le partite tutte allo stesso modo. Non sono soddisfatto al massimo, volevo avere più continuità nei risultati, ma stiamo lavorando e cercando di migliorare anche i meccanismi tra di noi. Sono sicuro che i giocatori mi seguono e sanno quello che devono e dobbiamo fare, quindi non ho paure. Quando non vinci ci sono problemi, quando vinci va tutto bene. Sono abituato a questo, non siamo preoccupati, solo il tempo ci dirà dove possiamo arrivare e se arriveremo dove sappiamo di poter arrivare". Infine Pirlo ha parole al miele per Ramsey: "Devo dire che per me è stata una grande scoperta: non pensavo fosse così forte e intelligente in campo. Non è ancora al meglio, ma può ancora crescere: per me e per la squadra è molto importante".