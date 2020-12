Pirlo, la svolta entro gennaio: il piano scudetto della Juve

TORINO - Da Messi allo scudetto. Con l’impresa del Camp Nou è nata (forse) la vera Juve di Andrea Pirlo ed è iniziata una nuova stagione per i bianconeri. Ci sono notti che segnano una svolta, accade in ogni stagione, e quella del trionfo sul Barcellona assomiglia tanto ad una di queste. Una vittoria così, di tale portata, al netto delle difficoltà evidenti dei blaugrana, serviva enormemente al tecnico e al gruppo per ottenere una iniezione di fi ducia e di energia tali da poter portare la Juve in una nuova dimensione. L’inizio dell’era del Maestro è stato accompagnato da un’altalena di risultati, prestazioni positive (Sampdoria, Lazio) e frenate preoccupanti (Crotone, Benevento) e da un cammino vincente in Champions con la qualificazione messa in cassaforte già con due turni d’anticipo. Obiezione: Dinamo Kiev e Ferencvaros non potevano essere la vera cartina di tornasole. Lo è stato il Barça nella partita dello Stadium, che aveva certifi cato ancora la distanza che i bianconeri dovevano colmare. Lo è stato di nuovo il Barça al ritorno, mettendo la cera lacca sui miglioramenti compiuti dai bianconeri nei quarantuno giorni che hanno separato le due sfide.