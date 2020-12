Dybala: "Contratto? Si dicono cose false. Amo la Juve"

GENOVA - "Contratto? Se ne parla tanto, c'è tanta gente che parla, il mio procuratore è stato a Torino tanto tempo. Mi dispiace che si parli di soldi e di cifre, sono cose inventate. Parlare di cifre nella situazione attuale mette le persone contro di me" ha detto Paulo Dybala ai microfoni di Sky Sport dopo il successo della Juve in campionato sul campo del Genoa. L'argentino, in merito al rinnovo del suo contratto, ha spiegato: "Cerco di dire sempre la verità ed è la cosa più logica. Il futuro? Io amo la Juventus. L'ho sempre detto. Ho un bel rapporto con i tifosi e devono stare tranquilli. Sono molto leale e la gente lo sa".