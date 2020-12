Il Papu Gomez canta l'inno della Juve: video

Gomez-Gasperini: lite e dichiarazioni

La crisi, almeno pubblicamente, ha inizio nell'intervallo della sfida Champions del 1° dicembre Atalanta-Midtjylland: una dura lite negli spogliatoi convince Gasperini a sostituire Gomez con Ilicic. Da allora un susseguirsi di voci fondate e meno fondate hanno trasformato in polemica mediatica ciò che in casa Atalanta forse era già noto. Le dichiarazioni dei protagonisti, infatti non hanno smentito le ricostruzioni. Gasperini dopo la partita di Serie A vinta contro la Fiorentina ha ammesso: "Non so come si supererà questa situazione, ma io devo pensare a cosa è meglio per la squadra. Ci sono delle situazioni che vanno capite e dopo due anni il ruolo del Papu tuttocampista diventa difficile da proporre, non per me, ma per la squadra. Alla base ci deve sempre essere la fiducia, la disponibilità, altrimenti diventa tutto più complicato. Se penso che sia arrivato il momento di una separazione tra me e Gomez a gennaio? Le scelte forti deve farle la società nel porsi degli obiettivi, che non per forza devono essere risultati, ma anche capire cosa fare nel prossimo futuro". La risposta di Gomez, tramite social, non si era fatta attendere: "Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano". Per ultimo, poco prima del fischio d'inizio di Juve-Atalanta, si era espresso anche il dg della Dea, Umberto Marino: "Spero si risolva presto la situazione con Alejandro Gomez. Ce lo auguriamo, sono sempre positivo e metto l'Atalanta al centro di tutto. Abbiamo vissuto dieci giorni molto vorticosi, ma con grande soddisfazione. In ogni caso dobbiamo ricordare la grande professionalità di chi sta in panchina e in campo, che ha dato tutto per questa maglia".