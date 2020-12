TORINO - Subito un problema per Andrea Pirlo e la Juventus, preoccupati per la trasferta di sabato a Parma dopo l'infortunio capitato ad Arthur, uscito al 25' della gara contro l'Atalanta e sostituito da Rabiot. Ancora da valutare l'entità dell'infortunio, ma c'è apprensione tra i bianconeri in vista della gara con i gialloblù.