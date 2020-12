Juve-Napoli, a Torino restano "indifferenti"

La Juventus resta "indifferente". Questa la reazione dei campioni d'Italia alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni di annullare, senza rinvio, le sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione al Napoli per non essersi presentato a Torino. Lo si apprende in ambienti vicini alla società bianconera in cui si fa notare che la vicenda è sempre stata "estranea" al club che - si osserva negli stessi ambienti - si presentò al campo all'ora e nella data prevista dal calendario della Serie A.