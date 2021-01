Pirlo: “Dzeko o Scamacca? La Juve guarda quello che succede…”

Due gol arrivati dai centrocampisti, forse Pirlo ha trovato la quadra nel reparto. La Juve ha battuto il Bologna 2-0 con le firme di Arthur e McKennie, avvicinandosi alla vetta occupata dal Milan di Pioli. “Era importante dare intensità, l’abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo. Poi se non riesci a far gol le partite rimangono in bilico - ha detto a Dazn -. Arthur? Abbiamo parlato, lui preferisce giocare più avanzato lasciando compiti più difensivi a un altro centrocampista. Quando iniziamo la costruzione si fa trovare sempre nel posto giusto. Napoli? Era importante vincere la Supercoppa per dimostrare che non eravamo quelli di San Siro. Ci siamo ricompattati, abbiamo visto dove avevamo sbagliato sapendo che siamo forti e il destino dipende solo da noi”.

Pirlo su Chiellini e Szczesny “Abbiamo deciso di mettere Morata per avere più peso in fase offensiva, avendo giocatori che potessero sfruttare gli spazi che si aprivano. Alvaro è stato molto utile. Ripartenze che subiamo? Normale voler avere sempre il dominio del gioco, ma lavoriamo ogni giorno su questo cercando di fare bene le preventive. A volte escono bene, altre no e questo non deve succedere. Quando porti tanti giocatori in avanti è normale che rischi qualcosa. Oggi abbiamo fatto una ventina di tiri e siamo arrabbiati per non aver chiuso la gara nel primo tempo. Chiellini e Szczesny? Quello di Giorgio è stato un rientro importante, era da tanto che non faceva quattro partite di fila. Non ha avuto problemi e questo è positivo. Szczesny è un portiere bravo e importante, che sa farsi trovare pronto quando serve”.