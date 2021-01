Buffon: "Juve per un altro anno? Non ci sto pensando"

TORINO - Gianluigi Buffon alla vigilia del suo 43esimo compleanno parla del suo futuro ai microfoni Rai Sport nel prepartita di Juve-Spal di Coppa Italia. Il portiere bianconero scendendo in campo contro gli estensi diventerà il secondo portiere italiano per longevità: solo Ballotta ha fatto meglio, titolare a 44 anni, 1 mese e 8 giorni in Genoa-Lazio di A. Un altro record si avvicina sempre di più, ma molto dipenderà dal rinnovo che il portiere dovrà discutere con il club: "Restare un altro anno alla Juve? Non ci sto neanche pensando. E' ancora molto presto, uno come me a 43 anni deve vivere alla giornata". Poi una battuta sul battibecco Lukaku-Ibra: "Sono cose che non dovrebbero succedere, ma che fanno parte di un momento di grande nervosismo che sfocia in un diverbio che uno non vorrebbe mai, ma non lo reputo così grave".