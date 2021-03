Juve, Cristiano Ronaldo: "I veri campioni non si spezzano mai"

TORINO - Dopo oltre tre giorni di silenzio, Cristiano Ronaldo torna a parlare: "Più importante del numero di cadute che fai nella vita, è quanto velocemente e con quanta forza ti rimetti in piedi... I veri campioni non si spezzano mai! Il nostro focus è già a Cagliari, nella lotta alla Serie A, nella finale di Coppa Italia e in tutto ciò che possiamo ancora ottenere in questa stagione", scrive il fuoriclasse bianconero su Instagram accanto ad una foto che lo ritrae intento ad allenarsi. CR7 è al centro di numerose voci di mercato, su tutte il possibile ritorno al Real Madrid, dopo la prematura eliminazione dalla Champions League.