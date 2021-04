Juve, Dybala si scusa per la festa "illecita" da McKennie

TORINO - Paulo Dybala si scusa dopo essere stato sorpreso dai carabinieri, ieri sera alle 23.30, in una festa a casa di Weston McKennie, con una decina di persone, tra le quali lo stesso calciatore statunitense e l'altro juventino Arthur Melo: tutti sono stati multati di 400 euro dalle forze dell'ordine per aver violato le norme anti Covid. "So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare - scrive Dybala sul proprio profilo Instagram - ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso". La Juventus è infuriata per l'accaduto e sembra intenzionata a multare Dybala, Arthur e McKennie per la cena "illecita": tra le sanzioni al vaglio della società bianconera c'è anche l'esclusione dei tre calciatori dal derby con il Torino, in programma sabato prossimo.