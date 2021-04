Juve, Pirlo: "Dybala, McKennie e Arthur non convocati"

TORINO - Il tecnico della Juve Andrea Pirlo si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole che vedrà i bianconeri affrontare il Torino. Inizialmente l'ex Milan ha parlato del festino che ha visto coinvolti Dybala, Arthur e McKennie: "Prendo la parola io per parlare dell'altra sera, così poi pensiamo alla partita. I tre giocatori coinvolti non sono convocati per la gara di domani. Vedremo quando torneranno a lavorare. Queste cose sono sempre successe ma è normale che vengano fatte quando è possibile. Questo non è il momento per ciò che sta succedendo nel mondo. Non era il momento giusto per farlo perchè c'è gente che rispetta le regole e poi era a due giorni dalla partita. Volevamo dare un segnale, siamo degli esempi ed è giusto comportarci come tali. Non voglio più avere a che fare con questo discorso.

Le parole di Pirlo sul futuro Sul rientro in anticipo di Chiellini dagli impegni con la Nazionale: "Sta bene ma non poteva giocare sul campo sintetico per cui ringrazio Mancini. Si è allenato bene e speriamo di poterlo vedere ancora a lungo. Il mio futuro? E' stato ribadito dalla società. Partita dopo partita, penso a fare bene il mio lavoro. Chiaro che se perdi 10 partite vai a casa. La squalifica di Buffon non ce l'aspettavamo. Aspettiamo il tampone di Szczesny altrimenti è pronto Pinsoglio". Pirlo: "Non ho paura di perdere il derby" Il tecnico della Juve, successivamente, ha analizzato gli avversari del prossimo turno: "Il Torino è cambiato perchè ha cambiato allenatore e i due sono completamente diversi perchè giocano con moduli differenti. Le squadre di Nicola hanno un'impronta ben precisa, ha fatto bene e sappiamo cosa troveremo in campo. Dovremo affrontarla con grande rabbia, dopo il Benevento abbiamo voglia di rivalsa, in più è un derby e va giocato con aggressività e voglia di vincere. Con i giocatori non c'è stato nessun confronto, molti sono arrivati solo ieri. Sappiamo l'importanza della gara e cosa è successo nelle settimane precedenti. Parleremo prima della partita e la affronteremo al meglio. C'è sempre la stessa voglia di vincere il derby sia da una parte che dall'altra. Non ne ho mai giocato uno con la paura di perderlo".