Juve, Pirlo: "Chiesa out, Dybala sta meglio. Agnelli è sereno"

Dopo il successo in rimonta nel turno infrasettimanale contro il Parma (3-1), la Juve di Andrea Pirlo è attesa dal match del Franchi contro la Fiorentina in programma domani, domenica 25 aprile, alle ore 15. I bianconeri, attualmente al quarto posto in classifica con 65 punti , gli stessi dell'Atalanta, hanno bisogno del bottino pieno per cercare di mantenere un piazzamento che al termine della stagione significherebbe qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I viola sono reduci dalla vittoria del Bentegodi contro il Verona: tre punti d'oro che hanno ridato ossigeno all'ambiente in chiave salvezza.

Fiorentina-Juve, la conferenza stampa di Pirlo

Nella conferenza stampa della vigilia Andrea Pirlo ha presentato così la sfida (sentitissima dalle due tifoserie) contro la Fiorentina di Beppe Iachini: "Della Juve mi convince lo spirito che abbiamo in ogni calciatore. Abbiamo in testa l’obiettivo Champions. Andiamo avanti con forza per raggiungere questa cosa così importante. Affrontiamo una squadra che lotta per non retrocedere, ma ricordiamo l’andata, la nostra prima sconfitta (un girone fa fu débâcle per l'11 bianconero, che incassò un pesantissimo 3-0 tra le mura amiche). Abbiamo spirito di rivalsa contro una squadra che è un’avversaria storica. Speriamo di fare una bella partita e il risultato. Disturbati dalla vicenda Superlega? Prima della partita col Parma si parlava solo di questo, un po' ha influenzato nella testa i giocatori, ma il nostro obiettivo è qualificarci in Champions, la nostra concentrazione è su quello che dobbiamo fare in campo".

"Juve al lavoro per Dembélé gratis nel 2022"

Pirlo su Dybala e Ronaldo

A proposito della condizione fisica di Paulo Dybala, Pirlo risponde: "Sta molto meglio, si è visto anche l'altra sera. Le gambe cominciano a girare nel modo giusto, vediamo domani. Abbiamo ancora l'allenamento di oggi pomeriggio per decidere chi mettere dall'inizio". Interrogato invece sul periodo complicato che sta attraversando Cristiano Ronaldo, il tecnico bianconero ammette: "Non lo so se è il più difficle da quando è alla Juve, io sono al primo anno. Ho un bellissimo rapporto con lui, vuole sempre raggiungere il massimo e ha sere voglia di vincere, si arrabbia anche quando non vince la partitella".

Juve, Pirlo: "Chiellini dall'inizio. Danilo..."

Domani contro la Fiorentina potrebbe rientrare dal primo minuto Chiellini: "Sì Giorgio dovrebbe rientrare - ammette Pirlo -, Danilo ha ancora qualche piccolo fastidio all'adduttore. Non dovrebbero esserci problemi però vediamo oggi. Chiesa non sarà tra i convocati perché non ha ancora recupero. Aaron (Ramsey ndr) potrebbe essere della partita, in questo ultimo periodo non ha giocato tanto perché ha avuto qualche piccolo problema. L'altro giorno è entrato bene e potrebbe giocare". Su Morata: "Sta bene, non ha giocato dall'inizio per semplice turnover. Lui è forte , ci ha dato tanto quest'anno e potrà darci molto anche in futuro". Poi prosegue: "Iachini è tornato da qualche partita, ha riportato compattezza e ovunque va fa bene. Rabiot sta facendo molto bene e domani partita dall'inizio".

Juve, Donnarumma colpo del riscatto: cifre e dettagli dell'offerta

Pirlo su Agnelli e le scelte in difesa

"L'obiettivo è quello di vincere le partite e poi dipende da quello che faranno sopra di noi. Dobbiamo guardare partita per partita e cercare di vincere tutte le gare", continua Pirlo, che sul clima intorno alla squadra e Agnelli risponde: "L'ho visto sereno, è normale che si sia parlato tanto di lui in questo periodo e che se ne parlerà ancora. Lui porta grande entusiasmo tutti i giorni quando viene al campo e noi siamo tranquilli. Il clima è positivo, è quello di una squadra che vuole finire bene. L'obiettivo deve essere come una sorta di obbligo. Siamo sereni e concentrati". Sulle scelte in difesa: "Demiral non è a disposizione, niente di grave ma non può allenarsi con la squadra. Bonucci vedremo oggi in allenamento in base a come ha recuperato". Infine a proposito delle possibili sanzioni della Uefa rivela: "Non abbiamo paura, siamo sereni e concentrati su quello che dobbiamo fare. Sereni su quello che poi deciderà la Uefa".