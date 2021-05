Pirlo: "Juve, finale che non mi aspettavo. Rifarei la stessa scelta"

TORINO - Dopo il comunicato sul sito ufficiale bianconero in cui la Juve ha ufficializzato l'addio ad Andrea Pirlo, anche il tecnico ha commentato la notizia. Per farlo ha scelto il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato un lungo messaggio: "Si è conclusa la mia prima stagione da allenatore. È stato un anno intenso, complicato ma in ogni caso meraviglioso. Quando sono stato chiamato dalla Juventus non ho mai pensato al rischio che correvo, sebbene fosse abbastanza evidente. Ha prevalso il rispetto per i colori di questa maglia e la volontà di mettermi in gioco ad altissimi livelli per il progetto che mi era stato prospettato".