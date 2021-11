Juve, Dybala vede la Lazio: le condizioni e il comunicato

TORINO - "Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente". La Juve sul suo sito fa chiarezza sulle condizioni dell'argentino, che rimane in dubbio per la sfida contro la Lazio, ma l'ottimismo cresce.