Crisi Juve: crollano azioni e valore del club. E c'è un'incognita sul futuro

Non avranno buone notizie i tifosi della Juve dall’aumento di capitale di cui sono ora note le condizioni economiche. Intanto la borsa ne ha stroncato le azioni con un ribasso del 10% e stavolta non c’entra il Covid, né le prestazioni deludenti della squadra di Allegri, ma l’impatto fortemente diluitivo per i vecchi azionisti. I 400 milioni che i soci dovranno sborsare per mantenere integra la loro quota percentuale rappresenteranno infatti, quando l’operazione sarà completata, il 47,4% del capitale. Ciò significa attribuire - a posteriori - alla Juventus un valore complessivo di 844 milioni. Al prezzo attuale di 61 centesimi per azione, il mercato è già posizionato su queste cifre, valutando il club 817 milioni e dando così per scontato che l’intera offerta di titoli sarà assorbita.