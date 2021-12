Gol sospetti nel calcio colombiano: la reazione di Cuadrado

Una bruttissima pagina del calcio colombiano, finito nella bufera per l'epilogo della sfida tra Llaneros e Union Magdalena, decisiva per l'accesso alla Dimayor, il massimo campionato. Il Llaneros, fuori dai giochi per la promozione, era in vantaggio 1-0 sino al 95' per poi subire, in un lampo, due gol degli ospiti, l'ultimo dei quali quasi comico, con i difensori di casa fermi come statue. Con il 2-1, è l'Union Magdalena a conquistare un posto nella massima divisione a spese del Fortaleza. L’associazione dei calciatori professionisti colombiani "ha chiesto alla commissione disciplinare di Dimayor di condurre quanto prima un'indagine rigorosa". Nessuno dei club in questione ha parlato, solo i vincitori hanno twittato che questo risultato dimostrava come "tutto è possibile". Non sono mancate anche le reazioni da parte dei nazionali colombiani in giro per il mondo. Lo juventino Juan Cuadrado ha parlato di "mancanza di rispetto" mentre Mateus Uribe (Porto) ha bollato quanto accaduto come "imbarazzante per il calcio colombiano”.