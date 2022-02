Juve, Bernardeschi torna ad allenarsi col gruppo

La Juventus torna a faticare al Training Center della Continassa dopo la vittoria per 2-1 allo scadere della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo e in vista del match di campionato che la vedrà opposta, domenica 13 febbraio alle 20,45, all’Atalanta al Gewiss Stadium. Un match, quello contro i neroverdi di Dionisi, in cui è stato nuovamente decisivo lo spunto di Dusan Vlahovic e che ha regalato ai bianconeri la semifinale contro la Fiorentina, in cui l’attaccante serbo classe 2000 dovrà tornare davanti ai suoi ex tifosi, i quali non hanno preso bene – per usare un eufemismo – il suo passaggio in bianconero nella recente sessione di calciomercato invernale.