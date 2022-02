Champions, Siebert arbitrerà Villarreal-Juventus

Sarà il tedesco Daniel Siebert l'arbitro di Villarreal-Juventus , match d’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì 22 febbraio alle 21 al Madrigal (ritorno il 16 marzo alle 21 allo Juventus Stadium). Gli assistenti arbitrali saranno Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto uomo Sven Jablonski. Al Var Bastian Dankert, assistente Var Harm Osmers. Siebert, 37 anni, internazionale dal 2015, è uno dei giovani arbitri europei più promettenti e nonostante la sua giovine età, ha già esperienza in quasi tutte le competizioni.

Siebert e il precedente col Villarreal

Siebert ha già arbitrato il Villarreal. L'arbitro tedesco, lo scorso anno, ha diretto la squadra levantina contro la Dinamo Zagabria, nell’andata dei quarti di Europa League che si è giocata l'8 aprile 2021: gli spagnoli, in quella occasione, si sono imposti 0-1 vincendo anche al ritorno per 2-1. L'anno scorso ha anche diretto, tra gli altri, Atletico Madrid-Liverpool e Inter-Real Madrid, match perso dai nerazzurri di misura 0-1.

Juventus favorita ma con diversi assenti

Dopo il pareggio deludente nel derby contro il Torino, la Juventus vuole riscattarsi in Champions League contro il Villarreal. I bianconeri partono favoriti ma il club spagnolo, che ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League, non è certo un avversario da sottovalutare. Allegri dovrà inoltre fare i conti con diverse assenze, specialmente in difesa con le situazioni ancora tutte da valutare riguardanti Rugani, Bonucci e Chiellini. In, attacco, invece rischia di dare forfait anche Dybala.