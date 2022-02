Juve, sollievo Dybala: nessuna lesione, ma salta il Villarreal

Per l’attaccante argentino, quindi, solamente un affaticamento muscolare. Tuttavia, Massimiliano Allegri non potrà averlo a disposizione in Spagna in vista della sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Nuovo stop, quindi, per l’ex Palermo, che i Champions si era già ritrovato a saltare i match di andata contro Zenit e Chelsea. In totale, 244 minuti giocati ealizzando 3 reti, mantenendo quindi l’ottima percentuale realizzativa di un gol ogni 81 minuti. Oltre al Villarreal , la Joya sarà costretta a guardare dalla tribuna anche la trasferta di campionato a Empoli .

Juve, emergenza in difesa: forfait anche di Rugani

Per quanto riguarda la sfida Champions, tuttavia, scatta l’emergenza in difesa. Niente da fare in Spagna anche per Daniele Rugani, fermatosi nel riscaldamento pre derby per problemi muscolari. Per lui forfait anche in campinato a Empoli. Leonardo Bonucci dovrebbe partire col gruppo per Villarreal senza tuttavia andare oltre al posto in panchina. Possibile soluzione per Allegri, l’impiego al centro della coppia Danilo-de Ligt.

Juve, dieci giorni fuori Dybala e Rugani: il comunicato