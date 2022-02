Juve verso il Villarreal: esami al JMedical per Bonucci. Dybala a riposo

La Juve ha fretta: di dimenticare il mezzo passo falso con il Torino e di preparare l'uscita europea, contro il Villarreal . La partita di andata degli ottavi di finale è in programma martedì prossimo alle 21. C'è allarme in casa bianconera per gli infortuni e bisognerà capire in che condizioni saranno coloro che sono usciti anzitempo dal campo nel derby. L'unico sicuro del forfait è Giorgio Chiellini . La squadra oggi si è allenata alla Continassa: scarico per chi ha giocato con il Torino , esercitazioni tecniche per il possesso palla e per lo sviluppo della manovra laterale, con attenzione ai cross, per chiudere con la partitella finale, per tutti gli altri. Domani ancora allenamento al mattino.

Bonucci: esami in mattinata per il difensore della Juve

Ansia e allarme: sono le due parole che vengono in mente anche il giorno dopo Juve-Torino. E sono tutte riferite alle condizioni fisiche a tre giorni dalla trasferta in Spagna. Verso le 10 Leonardo Bonucci è arrivato allo JMedical per verificare le condizioni del polpaccio. Qualche sorriso e alcuni selfie con i tifosi che attendevano il difensore, ma al momento è difficile immaginare che Bonucci possa giocare titolare in Champions League. Allegri non vorrebbe rischiarlo, approfittando anche del fatto che tornerà Danilo dalla squalifica di ieri e dunque potrà andare al centro accanto a De Ligt, anche ieri il migliore e non solo per il gol segnato.

Dybala e Rugani, oggi giorno di riposo e domani gli esami medici

Paulo Dybala, uscito nel secondo tempo ieri sera contro il Torino, e Daniele Rugani, che si è fermato nel riscaldamento prepartita, oggi hanno osservato un giorno di riposo e di attesa: domani saranno visitati e sosterranno alcuni esami medici per accertare le loro condizioni fisiche. A caldo, per l'argentino si è parlato di un fastidio al flessore, Allegri ha fatto sapere che non dovrebbe essere nulla di serio, ma che la situazione sarà valutata. A Villarreal, Dybala potrebbe partire dalla panchina ed entrare solo in caso di bisogno. Allegri potrebbe così decidere di non schierare il tridente, considerato che manca ancora Bernardeschi. Rugani pure dovrebbe accomodarsi in panca, se domani gli esami daranno esito positivo, vista l'emergenza centrali di difesa (sono fuori in due: Chiellini e Bonucci). Alex Sandro dovrebbe riprendere il suo posto sulla fascia, contro il Torino è uscito acciaccato anche Pellegrini (forse un problema al ginocchio).