Juve tradita al derby, Vlahovic è scomparso

Si può essere nati a Belgrado e non avere esperienza di derby? Può succedere se ti chiami Dusan Vlahovic nato nella terra di una delle stracittadine più leggendarie della storia del calcio: Stella Rossa contro Partizan. La leggenda del tifo. Lì le tessere del tifoso valgono quanto il due a briscola. Dusan era del Partizan. Ma in realtà di quei derby ne ha giocati solo due. O meglio, due scampoli di derby. Sempre partendo dalla panchina. La prima volta 37 minuti, la seconda 8. Neanche un gol. Non giocava un derby dall'aprile del 2016: sei anni fa. Era adolescente, aveva sedici anni. Poi c'è stata Firenze dove il derby non sanno neanche cosa sia. Lo ha ritrovato ieri sera a Torino, in un'atmosfera considerevolmente diversa rispetto a quella di Belgrado. Diciamo più pacata, da salotto. Anche stavolta, però, non ha giocato tutto il match. È partito titolare ma dopo 74 minuti Allegri l'ha tolto dal campo e lo ha sostituito con Moise Kean. Non un momento da raccontare ai nipotini. Basterebbe questo dettaglio per spiegare la serata del numero 7 bianconero. Che in tutto ha toccato 21 palloni: uno ogni tre minuti e mezzo. Un solo tiro in porta. Dire che si è visto poco, è una ovvietà. Ha provato a lottare ma il croato Juric gli ha messo addosso Bremer che lo ha limitato e non poco. Del resto contro il Torino Vlahovic aveva già sofferto recentemente, contro i granata aveva vissuto l'ultima serataccia da centravanti della Fiorentina. Un mese fa, a gennaio: sconfitta per 4-0 e anche in quell'occasione era uscito prima dal campo: sostituito dopo 73 minuti.