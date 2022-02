Danjuma: “La Juve? Il sogno del Villarreal è vincere la Champions”

E' l'uomo copertina del Villarreal , grazie alla tripletta segnata a Granada (due gol su rigore) e ai 4 messi a segno in sei incontri di Champions League. Stiamo parlando dell'olandese Arnaut Danjuma , acquistato la scorsa estate per 25 milioni di euro e protagonista finora di 12 gol, che non sono pochi considerato che è un esterno offensivo e che ha dovuto saltare due mesi per infortunio (da fine novembre a febbraio). Sarà uno dei giocatori da guardare con più attenzione domani per la Juve di Allegri .

Danjuma: “Per battere la Juve dobbiamo giocare come sappiamo”

Il Villarreal è passato agli ottavi da seconda nel girone, dietro al Manchester United: “Sono molto emozionato per la partita di domani. L'anno scorso abbiamo vinto l'Europa League e l'obiettivo della società per quest'anno è competere per la Champions, quindi al momento sta andando tutto bene. A essere onesti, Unai Emery si è concentrato anche sulla Liga, dopo aver perso punti all'inizio della stagione. Anche il campionato è importante per noi”. Per battere la Juve, cosa serve: “Faremo quello che abbiamo sempre fatto in Champions. Anche quando abbiamo giocato contro squadre più grandi di noi, come il Manchester United all'Old Trafford, abbiamo fatto una buona prestazione e creato molte occasioni. Avremmo dovuto vincere, ma abbiamo perso 2-1. Quella prestazione era nel nostro dna: giochiamo sempre per vincere, per competere e siamo fiduciosi”. Aggiunge: “Unai su questa cosa pone molta enfasi: non importa contro chi giochi finché hai la tua strategia e la fiducia dei tuoi compagni di squadra. Quindi, più ci avviciniamo al nostro dna più possibilità abbiamo di vincere e penso sia importante giocare allo stesso modo contro la Juve”.

Danjuma: “La musica della Champions mette la pelle d'oca”

Ma come gioca il Villarreal? “Ci piace avere palla e giocare molto a calcio, sappiamo che a un certo punto della partita avremo delle occasioni, conosciamo la qualità dei nostri giocatori e i movimenti di tutti. Questa è la cosa più importante, non cambiare il nostro modo di giocare, non innervosirci. Nonostante siano gli ottavi di Champions, non cambieremo chi siamo e daremo il meglio di noi stessi”. Bomber in Champions, Danjuma: “E' una competizione che aiuta a tirare fuori il meglio da me. Più alto è l'ostacolo, più vuoi metterti alla prova. Non riesco a spiegare la sensazione che si prova quando si entra in campo e si ascolta la musica della Champions League: viene la pelle d'oca. Sai che il mondo interno ti sta guardando e vuoi recitare da par tuo”. Anche perché “sai che ci sono un certo numero di partite che giocherai nella tua carriera in Champions e, con questo in mente, quelle partite diventano molto importanti. Per me al momento sta andando tutto bene, sono grato per i momenti che ho avuto, ma non sono ancora soddisfatto perché sento di avere molto da fare”.

Danjuma: “Renderò le cose difficili a De Ligt”

Dall'altra parte nella Juve, ci sarà il connazionale De Ligt: “E' un buon giocatore, ma gli renderò le cose difficili”. Ha le idee chiare l'olandese del Villarreal: “L'esperienza di chi ha vinto l'Europa League è enorme in questa competizione dove c'è il doppio confronto, andata e ritorno. Servono giocatori che sappiano come funziona e che abbiano vissuto partite del genere. Per esempio, il nostro capitano Raul Albiol ha vinto un Mondiale con la Spagna e si vede cosa ci porta sul campo la sua esperienza. Abbiamo anche un paio di altri giocatori che ti aiutano a sentirti più a tuo agio nel gioco”. L'obiettivo? “Vincere la Champions League, non direi mai che è impossibile, anche se siamo sfavoriti. Questo è il nostro obiettivo, faremo tutto il possibile per vincerla”.