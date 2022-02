Villarreal-Juve, i convocati di Allegri: c'è Bonucci, prima volta per Soulé

In casa Juventus è ufficialmente partita la missione-Villarreal. Concluso l’allenamento mattutino della vigilia, Max Allegri e la squadra si sono spostati a Caselle da dove è decollato il volo che porterà allenatore, staff, dirigenza e squadra a Valencia. Da qui la truppa si sposterà in pullman per raggiungere Vila-real, la cittadina (poco più di 50.000 abitanti) nella quale i bianconeri disputeranno martedì 22 febbraio alle 21 l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Juve, anche Bonucci parte per Vila-real Quello dello “Stadio della Ceramica” sarà il primo confronto in assoluto tra Villarreal e Juventus , sfida alla quale i bianconeri arrivano in piena emergenza, in particolare in difesa. Max Allegri ha infatti diramato l’elenco dei convocati nel quale, come previsto, non figurano i nomi di Giorgio Chiellini e Daniele Rugani, mentre c'è Leonardo Bonucci, che pure non dovrebbe giocare dall'inizio. Fuori come annunciato anche Paulo Dybala, mentre in lista compare anche il nome di Matias Soulé, il talentino argentino dell’Under 23 bianconera che ha già debuttato in Serie A e già nel giro della nazionale maggiore del proprio paese. Questi i convocati di Allegri: Perin, Pinsoglio, Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Cuadrado, Danilo, De Sciglio, De Ligt, Pellegrini; Arthur, Llcatelli, McKennie, Rabiot, Zakaria; Kean, Morata, Soulé, Vlahovic.

Matias Soulé sogna il debutto in Champions League Per Soulé si tratta della prima convocazione per un match di Champions League. L’argentino sarà l’unica alternativa offensiva a disposizione di Allegri imnsieme a Moise Kean e può sognare il debutto in Champions, emozione che hanno già provato in questa stagione altri tre talenti del vivaio bianconero, Fabio Miretti, Cosimo Da Graca e Koni De Winter. I primi due hanno esordito nell’ultima giornata dela fase a gironi contro il Malmoe, mentre De Winter oltre che nel match interno con gli svedesi ha giocato anche qualche minuto a Londra contro il Chelsea.