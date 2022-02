Emery: "Juve tra le favorite per la vittoria finale, ma non partiamo battuti"

Emery: "Juve squadra di altissimo livello"

L'allenatore recordman di successi in Europa League con quattro trionfi, tre con il Siviglia e uno proprio con il Villarreal nella scorsa stagione, ha inquadrato le caratteristiche della Juventus, esprimendo però anche fiducia per le qualità della propria squadra: "La Juventus merita rispetto per la sua storia - ha esordito Emery in conferenza - È una delle migliori squadre italiane, con tanta esperienza in Champions a livello collettivo e individuale. Stiamo parlando di una delle favorite per la vittoria finale della Champions, ma non partiamo battuti. La Juve è una squadra ostica da affrontare a livello tattico perché sono molto forti in fase difensiva, ma anche nella ricerca degli attaccanti. Anche noi comunque abbiamo giocatori d'esperienza internazionale, in particolare in difesa con Pau, Albiol e Foyth. Siamo qui perché meritiamo di esserlo, fa piacere essere elogiati per il nostro gioco, ma vorremmo esserlo anche per i risultati".