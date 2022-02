Juve, meno ricavi e diritti tv: passivo di bilancio da 119 milioni

Era previsto un passivo importante e così è stato. La Juventus chiude il bilancio del primo semestre della stagione 2021-2022, archiviato 30 dicembre 2021, con un passivo di 119 milioni di euro . Un bilancio in cui, peraltro, lo stipendio di Cristiano Ronaldo è gravato solamente per i primi due mesi.

Juve, il bilancio del primo semestre: il comunicato ufficiale

“Il primo semestre dell’esercizio 2021/2022 chiude con una perdita consolidata di 119 euro milioni, in moderato incremento rispetto alla perdita di 113,7 milioni di euro del primo semestre dell’esercizio precedente. Nel dettaglio, l’incremento della perdita è imputabile a minori ricavi per 35,2 milioni di euro, correlati soprattutto a minori proventi per diritti radiotelevisivi (38,8 milioni di euro); tale voce beneficiava nel primo semestre dell’esercizio precedente anche del maggior numero di partite del Campionato di Serie A e di UEFA Champions League disputate nel periodo. L’effetto negativo sopra citato è stato in parte compensato da maggiori ricavi da gare, in incremento di 8 milioni di euro grazie alla parziale riapertura dello stadio, e da minori costi operativi per 21 milioni di euro”.

Juve, meno ricavi stadio e diritti tv

E ancora, si precisa nel comunicato redatto dal club bianconero: “Nel corso del primo semestre dell’esercizio 2021/2022 il protrarsi della pandemia ha comportato il mantenimento da parte delle Autorità di varie misure di contenimento, tra cui le limitazioni all’utilizzo delle capacità ricettive degli stadi con capienza ridotta al 50%-75%. L’insieme delle misure ha comportato un impatto negativo diretto sui ricavi (principalmente da gare e da prodotti), rispetto ad un contesto pre-pandemico, di circa 40 milioni di euro, oltre che un impatto indiretto sui proventi da gestione diritti calciatori”.