Ribery: "Vlahovic? I tifosi della Fiorentina dovrebbero ringraziarlo"

Alle soglie dei 39 anni, che compirà ad aprile, Franck Ribery non si immaginava che la terza stagione della propria carriera nel campionato italiano fosse così travagliata. Dopo l’addio alla Fiorentina l’ex fuoriclasse del Bayern Monaco ha creduto nel progetto della neopromossa Salernitana, ma ne ha finora viste davvero di tutti i colori tra allenatori cambiati, partite rinviate, sconfitte in serie e un ultimo posto che di fatto accompagna i campani da inizio stagione.

Vlahovic, parla l'ex compagno Ribery: "Continui così" Il francese però continua a lottare, rinfrancato dal pareggio contro il Milan nella prima partita della gestione di Davide Nicola e anzi si appresta a guidare i compagni nelle prossime trasferte contro Inter (4 marzo) e Juventus (20). A proposito dei bianconeri, in un’intervista a 'Sky Sport' Ribery si è soffermato ad esaltare l’ex compagno alla Fiorentina Dusan Vlahovic, plaudendone la scelta di approdare a Torino a stagione in corso: "Nei mesi in cui è esploso a Firenze Dusan ha fatto vedere delle cose impressionanti. Adesso è alla Juventus, che è una grande squadra e una grande società. In bianconero ci sono giocatori molto forti e c’è più pressione, ma lui lo sa. Consigli? Non ne ha bisogno, l’unico che posso dargli è quello di non pensare troppo e di continuare a lavorare come fatto a Firenze".

Franck Ribery "consiglia" i tifosi della Fiorentina: "Ringrazino Vlahovic" Ribery ha poi provato ad "immedesimarsi" nell'animo dei tifosi della Fiorentina, che non hanno perdonato la decisione di Vlahovic prima di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2023 e poi di lasciare in anticipo la maglia viola, proprio per andare a rinforzare la rivale per eccellenza: "Immagino che i tifosi viola siano un po’ arrabbiati con Dusan, ma il calcio è così e credo l’abbiano capito anche loro. Secondo me dovrebbero ringraziarlo per quello che ha dato a Firenze”.