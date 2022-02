Vlahovic, il debutto in Champions è da record: gol dopo 32 secondi

Come in campionato, meglio che in campionato. A Dusan Vlahovic devono piacere davvero tanto i debutti, così ecco che dopo meno di un minuto dall'esordio in Champions League con la maglia della Juventus contro il Villarreal l'attaccante serbo è già entrato nella storia del club e della manifestazione.

Vlahovic, impatto boom in Champions: in gol dopo 32 secondi all'esordio L'ex Fiorentina ha impiegato 32 secondi per trovare il primo gol della carriera in Champions proprio nel match che ne ha segnato l'esordio nella competizione. Dopo i 13 minuti necessari per trovare il gol contro il Verona, alla prima in campionato con la Juve, con un morbidissimo pallonetto, il numero 7 è riuscito a fare meglio, sbloccando il risultato in casa del Villarreal con un gol di classe e potenza, diventando il bianconero più rapido di sempre a segnare il suo primo gol in Coppa dei Campioni/Champions League.

Vlahovic nella storia, ma il gol più veloce (e più giovane) è ancora di Del Piero Dusan Vlahovic è anche diventato il primo giocatore della Juventus a segnare all'esordio nella moderna Champions League nella fase a eliminazione diretta ed è entrato nel ristretto pantheon di attaccanti bianconeri capaci di bagnare con una segnatura la prima partita nella competizione europea più importante: prima del serbo c'erano riusciti Alex Del Piero nel 1995 nello storico match contro il Borussia Dortmund, Pippo Inzaghi nel 1997 contro il Feyenoord e David Trezeguet nel 2000 contro il Panathinaikos. Lo stesso Del Piero, però, resta l'autore del gol più rapido di sempre nella storia della Juve in Champions, dopo 20 secondi il 1° ottobre 1997 contro il Manchester United e resta anche il marcatore più giovane nella storia bianconera in Europa: 20 anni e 10 mesi per l'ex numero 10, 22 anni e 25 giorni per Vlahovic.