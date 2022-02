La stampa inglese stronca Conte: "Sfoghi infantili che danneggiano il Tottenham"

I primi mesi di Conte sulla panchina degli Spurs sono stati tormentati e pieni di ostacoli anche imprevisti, come il focolaio di Coronavirus costato di fatto l’eliminazione dalla Conference League oltre a tanti rinvii di partite di campionato e coppe previste per dicembre e finite per accatastarsi all’inizio del 2022, quando appunto la squadra è stata protagonista di un crollo di rendimento inatteso pensando alla serie positiva di inizio inverno che aveva riportato Kane e compagni a stretto contatto del quarto posto.

Conte-Tottenham, futuro in bilico

A complicare ulteriormente la situazione sono stati gli sfoghi di cui Conte è stato protagonista prima e dopo la partita contro il Burnley, persa per 1-0 e che non sono piaciuti alla stampa inglese. Quel “devo valutare il mio futuro” ha allungato dubbi sulla permanenza dell’ex allenatore di Inter e Juventus al Tottenham, così mentre già si parla di possibili contatti con Manchester United o addirittura Paris Saint-Germain, la stampa inglese non è stata tenera nel commentare le ultime uscite di Conte, la cui luna di miele con gli Spurs sembra proprio già finita.

Il 'Daily Express': "Conte dia spiegazioni per le ultime sconfitte"

Il 'Daily Express', in particolare, ha rivolto dure critiche all’ex ct azzurro, accusandolo di assumere “comportamenti infantili che non fanno bene a nessuno”. Secondo il tabloid inglese Conte avrebbe dovuto esprimere in privato alle società eventuali malcontenti dopo la sessione di mercato di gennaio, che ha visto il club rinforzarsi con due ex giocatori della Juventus, Dejan Kulusevski, subito protagonista, e Rodrigo Bentancur, affari che però non hanno soddisfatto Conte secondo il quale la squadra è uscita indebolita dalla sessione invernale. La vittoria contro il City, quindi, giunta grazie a una rocambolesca rimonta in pieno recupero, non è bastata per riportare il sereno in casa Tottenham e anzi l''Express' sostiene che lo sfogo di Conte sia dettato dalla volontà di far passare in secondo piano le sconfitte contro Southampton, Wolves e Burnley, avversarie di caratura inferiore rispetto agli Spurs.