"Juve e Milan in agguato per Asensio, decide il giocatore"

Juventus e Milan stanno seguendo con attenzione l'evolversi della situazione dell'attaccante del Real Madrid Marco Asensio , che a fine stagione deciderà il suo futuro. L'esterno offensivo dei blancos è in scadenza di contratto nel 2023, e se non troverà l'accordo con il club madrileno potrebbe andarsene in estate: secondo il Mundo Deportivo, i bianconeri e i rossoneri sarebbero in cima alla lista delle pretendenti.

Real, Mbappé e Haaland spingono Asensio in Italia

Dopo una prima parte di stagione discontinua, Asensio dall'inizio del 2022 ha conquistato il posto da titolare come attaccante esterno destro nella formazione di Ancelotti, al fianco di Benzema e Vinicius Jr. Le voci sempre più insistenti sull'arrivo di un grande giocatore in attacco nella prossima stagione (Mbappé o Haaland) starebbero però spingendo l'ex Maiorca a guardare altrove, e a considerare un possibile futuro in Italia.

Mundo Deportivo: "Juve e Milan interessate ad Asensio"

Secondo il giornale iberico la Juve vuole affiancare a Dusan Vlahovic attaccanti di alto livello, e i 9 assist decisivi forniti da Asensio in questa stagione ingolosiscono i bianconeri, pronti ad offrirgli un contratto importante. Il Milan può contare soprattutto sulle ottime relazioni con il Real, e se ci sarà l'opportunità farà un tentativo per il maiorchino, che troverebbe più spazio e meno concorrenza in rossonero.

Real, Juve o Milan: decide Asensio

Il Real ha già fatto sapere al giocatore che desidera e vuole prolungare il contratto ancora per molti anni: decisiva sarà quindi la volontà dell'attaccante, che deve scegliere se restare a Madrid e lottare per un posto in squadra o essere la stella di un nuovo progetto altrove, magari proprio in Italia.