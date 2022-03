Allegri, mossa anti Fiorentina: la Juve lavora sulla fase di pressing

TORINO - "La squadra si è ritrovata questa mattina, e dopo una fase atletica e un’altra dedicata al torello di gruppo, si è dedicata ad esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra in fase di pressing avversario, per concludere con la consueta partitella finale". È quanto si legge sul sito della Juve che sta preparando la sfida alla Fiorentina, che vale la semifinale di andata di Coppa Italia (match in programma alle 21 di mercoledì 2 marzo). Stando al programma bianconero, martedì alle 12 all’Allianz Stadium è prevista la conferenza stampa di Allegri, a seguire la squadra farà la rifinitura nel pomeriggio prima della partenza per Firenze.