Juve: venti giorni di stop per Zakaria dopo l'infortunio ad Empoli

Altre brutte notizie dall'infermeria per la Juventus : i bianconeri perdono Denis Zakaria per circa venti giorni . Dopo l'infortunio rimediato ad Empoli , il centrocampista svizzero si è sottoposto nella mattinata di lunedì ad alcuni esami al JMedical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra.

Juve, venti giorni di stop per Zakaria: niente Fiorentina e Villarreal

I tempi di recupero dell'ex Borussia Moenchengladbach saranno di circa tre settimane: Massimiliano Allegri non potrà averlo a disposizione per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Fiorentina e per la gara di ritorno dell'ottavo di Champions League contro il Villarreal. Zakaria, finora utilizzato cinque volte dal mister toscano, salterà anche le partite di campionato contro Spezia e Sampdoria e potrebbe rientrare in campo in occasione del match del 20 marzo contro la Salernitana. "Questa mattina - è la nota ufficiale della Juventus - Zakaria è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni".

Juve, ancora emergenza infortuni

Quello di Zakaria è il sedicesimo infortunio nella rosa bianconera dallo scorso agosto: l'elvetico raggiunge in infermeria Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Dybala, Bernardeschi, McKennie, Chiesa, Kaio Jorge. Mentre gli ultimi due giocatori resteranno fuori causa fino alla prossima stagione, c'è ottimismo per il rientro anticipato di Paulo Dybala: l'attaccante argentino, che era andato ko durante il derby di Torino, punta a tornare in campo già mercoledì sera al Franchi contro la Fiorentina.