Allegri: "Vlahovic torna a Firenze? Le preoccupazioni sono altre"

Domani sera la Juve affronta la delicata trasferta di Firenze per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Non è mai una partita come le altre quella tra la Fiorentina e i bianconeri, ma questa volta c'è in più il fattore Vlahovic . Difficile che l'attaccante serbo si ritrovi omaggi e rispetto visto che si è trasferito nella peggiore nemica dei tifosi viola. Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida.

Allegri: “Giovedì rientrano Dybala e Rugani”

Il tecnico della Juve per domani è in forte emergenza: “Vediamo quelli che ho a disposizione, poi ho 3/4 ragazzi pronti a giocare. E’ un bel test per noi, a Firenze è sempre bello giocare. E’ un passaggio che si gioca su due partite, conta il gol in trasferta quindi sarà importante farlo”. Fa la conta degli infortunati: “Non sono preoccupato, perché tanti sono traumatici. Giovedì Dybala e Rugani saranno a disposizione per domenica, Alex Sandro ne ha ancora per 10 giorni. Zakaria speriamo di averlo a disposizione per il Villarreal, Chiellini è ancora fuori”.

Allegri: “Vlahovic? Domani dovrà essere una serata di calcio”

L'accoglienza a Vlahovic, cosa si aspetta o cosa vorrebbe Allegri: “Per l’intelligenza e la cultura dei tifosi fiorentini, domani sera dovrà essere una serata di calcio. Vlahovic è e sarà sempre riconoscente alla città di Firenze, alla Fiorentina. Le cose preoccupanti non sono la partite di calcio, in questo momento lo sono altre cose come la guerra. La Fiorentina ha un allenatore bravo, che gli ha dato un gioco aggressivo, bello, mentre la Juventus ha voglia di arrivare in finale. Sarà una bella serata di sport”.