Nedved: "Scudetto quasi impossibile. Rinnovi? Priorità al campo"

Di sfide tra Fiorentina e Juventus Pavel Nedved ne ha vissute tante, in campo, con gioie e dolori, ma ormai anche come dirigente. Il vice presidente del club bianconero è stato intervistato da 'Sport Mediaset' pochi minuti prima della semifinale di andata di Coppa Italia al "Franchi" contro i viola di Vincenzo Italiano, parlando del buon momento vissuto dalla squadra di Allegri.

La Juve e il sogno scudetto, parla Nedved

In serie utile da 13 partite in Serie A, la Juve è tornata a sognare di lottare per lo scudetto. Pavel Nedved ha ammesso che la prospettiva dei bianconeri è cambiata, complice le ripetute frenate di chi sta davanti: “Dopo Atalanta e Torino avrei pensato che lo scudetto è impossibile, adesso davanti hanno rallentato e ci siamo avvicinati. Diciamo che non siamo ancora in lotta, è difficile recuperare punti dopo la brutta partenza. Diciamo che è quasi impossibile, il nostro obiettivo è entrare in Champions League”.