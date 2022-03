Fiorentina-Juventus, insulti razzisti per Vlahovic

FIRENZE - Accoglienza 'al veleno' come nelle previsioni quella riservata dal 'Franchi' a Dusan Vlahovic, ex attaccante della Fiorentina prima della sfida alla Viola nella semifinale di andata della Coppa Italia, con il serbo in maglia Juventus. "Sei uno zingaro, sei uno zingaro…." è stato il coro, ripetuto più volte all'ingresso in campo dei bianconeri per la fase di riscaldamento, che i tifosi della Fiorentina presenti allo stadio hanno rivolto al loro ex beniamino passato a gennaio alla corte di Allegri. Ci sono stati fischi e cori, seppur in maniera minore rispetto a quelli per il centravanti, anche per tutti gli altri giocatori della Juve, grazie anche ai diecimila fischietti bianchi e rossi che i sostenitori viola hanno annunciato di voler utilizzare anche nel corso della partita, tutte le volte che Vlahovic toccherà il pallone.